Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Америков Петр Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Америков Гавриил Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Америков Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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