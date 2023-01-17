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Америков Петр Ефимов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Ефим Иванов

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Америков Алексей Петров

Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Америков Петр Петров

Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Америков Василий Петров

Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Америков Григорий Петров

Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Америков Павел Петров

Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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