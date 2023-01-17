Америков Петр Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Ефим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Америков Петр Петров
Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Америкова Александра Петрова
Смерть
Неизвестно