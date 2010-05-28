Могучев Вячеслав Григорьевач
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1956
Дата смерти28.05.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1956
Отец: Могучев Григорий
Бракосочетание
1997
Рождение ребёнка
23.07.1997
Дочь: Могучева Ксенья Вячеславовна
Мать ребёнка: Могучева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Могучева Наталья Николаевна
Смерть
28.05.2010