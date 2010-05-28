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Могучев Вячеслав Григорьевач

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1956

Дата смерти

28.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1956

Отец: Могучев Григорий

Мать: Могучева Надежда Кузминишна

Бракосочетание
1997

Жена: Могучева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1997

Дочь: Могучева Ксенья Вячеславовна

Мать ребёнка: Могучева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Могучева Наталья Николаевна

Смерть
28.05.2010

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