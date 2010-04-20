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Могучева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1971

Дата смерти

20.04.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1956 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1971

Отец: Бугров Николай

Мать: Бугрова Софья

Бракосочетание
1997

Муж: Могучев Вячеслав Григорьевач

Рождение ребёнка
23.07.1997

Дочь: Могучева Ксенья Вячеславовна

Отец ребёнка: Могучев Вячеслав Григорьевач

Рождение ребёнка
28.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могучев Вячеслав Григорьевач

Смерть
20.04.2010

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