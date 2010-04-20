Могучева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1971
Дата смерти20.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1971
Отец: Бугров Николай
Мать: Бугрова Софья
Бракосочетание
1997
Рождение ребёнка
23.07.1997
Дочь: Могучева Ксенья Вячеславовна
Отец ребёнка: Могучев Вячеслав Григорьевач
Рождение ребёнка
28.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могучев Вячеслав Григорьевач
Смерть
20.04.2010