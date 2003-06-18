Эксанов Хасян Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эксанов Хасян Махмутович

Место рождения

Красный Остров, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.12.1914

Дата смерти

18.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914

Отец: Эксанов Махмут

Мать: не указана

Красный Остров, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эксанова Саря Халиулловна

Рождение ребёнка
30.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эксанова Саря Халиулловна

г. Куйбышев
Рождение ребёнка
27.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эксанова Саря Халиулловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эксанова Саря Халиулловна

Смерть
18.06.2003
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