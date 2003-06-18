Эксанов Хасян Махмутович
Место рождения
Дата рождения14.12.1914
Дата смерти18.06.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914
Отец: Эксанов Махмут
Рождение ребёнка
05.01.1938
Рождение ребёнка
30.05.1945
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
27.08.1951
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2003