Эксанова Саря Халиулловна
Место рождения
Дата рождения13.06.1917
Дата смерти07.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917
Мать: Саид Батдаловна
Рождение ребёнка
05.01.1938
Рождение ребёнка
30.05.1945
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
27.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1980