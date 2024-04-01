Эксанова Саря Халиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭксанова Саря Халиулловна

Эксанова Саря Халиулловна

Место рождения

Красный Остров, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.06.1917

Дата смерти

07.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1877 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917

Отец: не указан

Мать: Саид Батдаловна

Красный Остров, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эксанов Хасян Махмутович

Рождение ребёнка
30.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эксанов Хасян Махмутович

г. Куйбышев
Рождение ребёнка
27.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эксанов Хасян Махмутович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эксанов Хасян Махмутович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1980
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close