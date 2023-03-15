Сергеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Иван

Сергеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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