Сергеева (Спиридонова) Антонина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеева (Спиридонова) Антонина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Спиридонов АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Спиридонова (Спиридонова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Полетаева (Сергеева) ОльгаНеизвестно г.р.
Самышкина (Сергеева) НатальяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Александр

Мать: Спиридонова (Спиридонова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самышкина (Сергеева) Наталья

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетаева (Сергеева) Ольга

Отец ребёнка: Сергеев Иван

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