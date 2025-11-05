Сергеева (Спиридонова) Антонина
женский, родилась Неизвестно
ОтецСпиридонов АлександрНеизвестно г.р.
МатьСпиридонова (Спиридонова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Полетаева (Сергеева) ОльгаНеизвестно г.р.
Самышкина (Сергеева) НатальяНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самышкина (Сергеева) Наталья
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетаева (Сергеева) Ольга
Отец ребёнка: Сергеев Иван