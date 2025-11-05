Полетаева (Сергеева) Ольга
женский, родилась Неизвестно
ОтецСергеев ИванНеизвестно г.р.
МатьСергеева (Спиридонова) АнтонинаНеизвестно г.р.
Супруги
Полетаев Алексей07.06.1950 г.р.
Дети
Гринева (Полетаева) Инга07.08.1973 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полетаев Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Полетаев Алексей
Рождение ребёнка
07.08.1973
Дочь: Гринева (Полетаева) Инга
Отец ребёнка: Полетаев Алексей