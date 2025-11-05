Полетаева (Сергеева) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Полетаева (Сергеева) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Сергеев ИванНеизвестно г.р.
Мать
Сергеева (Спиридонова) АнтонинаНеизвестно г.р.
Супруги
Полетаев Алексей07.06.1950 г.р.
Дети
Гринева (Полетаева) Инга07.08.1973 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Иван

Мать: Сергеева (Спиридонова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Полетаев Алексей

Рождение ребёнка
07.08.1973

Дочь: Гринева (Полетаева) Инга

Отец ребёнка: Полетаев Алексей

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