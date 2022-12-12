Бровко Владимир Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бровко Евсей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1902
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1908
Дочь: Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
20.05.1911
М. Второй брак, Ж. Первый брак
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Оксимец Мария Владимировна
Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна
Рождение ребёнка
22.01.1917
Дочь: Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно