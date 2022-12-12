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Бровко Владимир Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бровко Евсей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1903

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.05.1911

Жена: Бровко Евфросиния Федотовна

Носовка, Чернігівська область
М. Второй брак, Ж. Первый брак
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Оксимец Мария Владимировна

Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бровко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1917

Дочь: Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна

Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бровко Евфросиния Федотовна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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