Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1903

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровко Владимир Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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