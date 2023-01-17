Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1902
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Рождение ребёнка
27.10.1908
Дочь: Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно