Бровко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Бровко Евсей
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Бровко Евсей
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Бровко Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Бровко Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бровко Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бровко Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бровко Евсей