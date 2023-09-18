Бровко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бровко Игнат Евсеевич

Отец ребёнка: Бровко Евсей

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бровко Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Бровко Евсей

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бровко Степан Евсеевич

Отец ребёнка: Бровко Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Бровко Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровко Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Бровко Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровко Михаил Евсеевич

Отец ребёнка: Бровко Евсей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровко Евсей

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