Бровко Михаил Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровко Михаил Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бровко Евсей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1893

Сын: Бровко Даниил Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бровко Николай Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бровко Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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