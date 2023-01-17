Бровко Михаил Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бровко Евсей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1893
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бровко Николай Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бровко Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно