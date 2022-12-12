Бровко Евфросиния Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1911
М. Второй брак, Ж. Первый брак
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Оксимец Мария Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Рождение ребёнка
22.01.1917
Дочь: Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич
Смерть
Неизвестно