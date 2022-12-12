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Бровко Евфросиния Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1911

Муж: Бровко Владимир Евсеевич

Носовка, Чернігівська область
М. Второй брак, Ж. Первый брак
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Оксимец Мария Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бровко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1917

Дочь: Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бровко Владимир Евсеевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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