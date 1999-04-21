Носенко (Иванюк) Полина Диамидовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1916
Дата смерти21.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1944
Дочь: Дьячкова Нина Александровна
Отец ребёнка: Носенко Александр Петрович
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
05.10.1944
Смерть
21.04.1999
Минск, Минск