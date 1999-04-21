Носенко (Иванюк) Полина Диамидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко (Иванюк) Полина Диамидовна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

26.12.1916

Дата смерти

21.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1944

Дочь: Дьячкова Нина Александровна

Отец ребёнка: Носенко Александр Петрович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
05.10.1944

Муж: Носенко Александр Петрович

Смерть
21.04.1999
Минск, Минск
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