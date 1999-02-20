Моисеева (Мартынова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Мартынова) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1923

Дата смерти

20.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923

Отец: Мартынов Дмитрий Симонович

Мать: Мартынова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
29.04.1951

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Моисеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1954

Сын: Моисеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Александр Иванович

Смерть
20.02.1999
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