Моисеева (Мартынова) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1923
Дата смерти20.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923
Рождение ребёнка
29.04.1951
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Моисеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1954
Сын: Моисеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1999