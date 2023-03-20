Моисеев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1926
Дата смерти04.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1951
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Моисеева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.12.1954
Сын: Моисеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1973