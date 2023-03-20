Моисеев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1926

Дата смерти

04.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1951

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Моисеева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.12.1954

Сын: Моисеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Любовь Дмитриевна

Смерть
04.07.1973
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