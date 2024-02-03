Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Кондрашов Егор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1947
Сын: Шошин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1949
Сын: Шошин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1951
Дочь: Перняк (Шошина) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1952
Дочь: Глотова (Шошина) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1953
Дочь: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1955
Дочь: Андреева (Шошина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно