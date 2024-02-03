Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Кондрашов Егор Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Егор Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шошин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1947

Сын: Шошин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1949

Сын: Шошин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1951

Дочь: Перняк (Шошина) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1952

Дочь: Глотова (Шошина) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1953

Дочь: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1955

Дочь: Андреева (Шошина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Шошин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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