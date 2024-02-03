Шошин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
02.09.1947

Сын: Шошин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1949

Сын: Шошин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1951

Дочь: Перняк (Шошина) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1952

Дочь: Глотова (Шошина) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1953

Дочь: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1955

Дочь: Андреева (Шошина) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно

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