Шошин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1947
Сын: Шошин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1949
Сын: Шошин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1951
Дочь: Перняк (Шошина) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1952
Дочь: Глотова (Шошина) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1953
Дочь: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1955
Дочь: Андреева (Шошина) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Шошина (Литвякова) Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно