посёлок Малая Черниговка, посёлок Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Малая Черниговка

Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1766Малая Черниговка, д. каз.при рч. Глушице.1677556172187
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Августовская волость
846. М. Черниговка, село бывшее государственное, при речке Б. Глушице, дворов 73, жителей 533, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большечерниговский район
57243Малая Черниговкапосёлок52°08'с.ш.50°44'в.д.N-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, Сельское поселение Августовка
36610404106п Малая Черниговкапоселок
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