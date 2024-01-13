Оладьева Агафия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладьева Агафия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Оладьев Сидор Алексеевич

Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Аладин Агап Алексеевич

Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Оладьев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Оладьева Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Оладьева Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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