Оладьева Агафия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Оладьева Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Оладьева Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Аладин Алексей Афонасьевич
Смерть
Неизвестно