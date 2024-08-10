Ястребов (Воробьев) Исай (Исаак) Гурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребов (Воробьев) Исай (Исаак) Гурович

Место рождения

Арчединская, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

С 1807 по 1810

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ястребов (Воробьев) Гурий

Мать: не указана

Арчединская, город Михайловка, Волгоградская область
Военная служба
С 1774
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Ястребов (Воробьев) Ермолай Исаевич

Мать ребёнка: Ястребова (Воробьева) Прасковья Яковлевна

Арчединская, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ястребова Воробьева (Конюхова) Фёкла Исаевна

Мать ребёнка: Ястребова (Воробьева) Прасковья Яковлевна

Арчединская, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
С 1807 по 1810
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

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