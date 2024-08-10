Ястребов (Воробьев) Исай (Исаак) Гурович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиС 1807 по 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ястребов (Воробьев) Гурий
Мать: не указана
Военная служба
С 1774
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Ястребов (Воробьев) Ермолай Исаевич
Мать ребёнка: Ястребова (Воробьева) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ястребова Воробьева (Конюхова) Фёкла Исаевна
Мать ребёнка: Ястребова (Воробьева) Прасковья Яковлевна
Смерть
С 1807 по 1810