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Пинчук Макарий Митрофанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.01.1859

Дата смерти

29.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1859

Отец: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1887

Сын: Пинчук Михаил Макарович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1890

Дочь: Кулик Елена Макаровна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Пинчук Мария Макаровна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1896

Сын: Пинчук Федор Макарович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1898

Дочь: Параскева Макаровна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1901

Сын: Пинчук Мирон Макарович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
29.12.1905
Черниговская губерния, Российская империя
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