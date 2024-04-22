Пинчук Макарий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения18.01.1859
Дата смерти29.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1859
Бракосочетание
22.01.1884
Жена: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
17.09.1887
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
09.07.1890
Дочь: Кулик Елена Макаровна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Пинчук Мария Макаровна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
14.02.1896
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
13.10.1898
Дочь: Параскева Макаровна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Рождение ребёнка
16.08.1901
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Никитовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1905
Черниговская губерния, Российская империя