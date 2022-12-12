Сажина (Попова) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1868 и 1877
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1915
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1915
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1915
Дочь: Марианна
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1916
Дочь: Платонида
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1915
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926