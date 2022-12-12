Сажина (Попова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажина (Попова) Васса Ивановна

Сажина (Попова) Васса Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1868 и 1877

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1864 и 1873 г.р.

Дети

Между 1885 и 1915 г.р.
Между 1895 и 1915 г.р.
Между 1895 и 1915 г.р.
Между 1895 и 1915 г.р.
Между 1895 и 1916 г.р.
1907 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1915

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1915

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1915

Дочь: Марианна

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1916

Дочь: Платонида

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1915

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сажин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сажин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сажин Михаил Алексеевич

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Михаил Алексеевич

Смерть
1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close