Сажин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Сажин Михаил Алексеевич
Мать: Сажина Васса Ивановна
Смерть
1937
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
САЖИН Павел Михайлович. Род. в 1907 в с. Усть-Кара Забайкальской обл. Приамурской губ. грамотный. Из рабочих. Проживал в г. Красноярске. Без определенных занятий. Арестован 11.06.1937. Обвинение по ст... Показать все