Сажин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажин Павел Михайлович

Сажин Павел Михайлович

avatar

Место рождения

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Между 1864 и 1873 г.р.

Мать

Между 1868 и 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сажин Михаил Алексеевич

Мать: Сажина Васса Ивановна

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1937
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
САЖИН Павел Михайлович. Род. в 1907 в с. Усть-Кара Забайкальской обл. Приамурской губ. грамотный. Из рабочих. Проживал в г. Красноярске. Без определенных занятий. Арестован 11.06.1937. Обвинение по ст... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close