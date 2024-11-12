Лоскутов Авксентий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения14.02.1815 ст.
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.02.1815 ст.
У крестьянина Гаврила Егорова Лоскутова сын Авксентий. восприемник: того же починка крестьянин Егор Сергеев Лоскутов. ГАКО. ф. 237, оп. 75, д. 1768 (1809-1816 г.г.). Ильинская церковь с. Токтай-Беляк ... Показать все
Бракосочетание
25.01.1832 ст.
Крестьянин Авксентий Гаврилов Лоскутов, холостой, с девицей Староторьяльского прихода д. Пустырей крестьянина Иустина Леонтьева Егошина дочерью Матреной, первым браком. Поручители: по жениху -того же ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1833 ст.
Сын: Лоскутов Филипп Авксентиев
Мать ребёнка: Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна Устиновна
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: той же деревни крестьянин Владимир Гаврилов и его родная мать вдова Марфа Семионова. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1811. МК Ильинской церкви с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. № 88, л.177. В Р... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Лоскутов Афанасий Авксентьевич
Мать ребёнка: Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна Устиновна
В РС 1850 года - 14 лет ЦГАКО 176-2-1343, л. 498 об., № 241. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость В РС 1858 года 7 мая - 21 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1238~1239_3
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Глушкова (Лоскутова) Параскева Авксентиева Авксентьевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна Устиновна
В РС 1850 года - 11 лет ЦГАКО 176-2-1343, л. 498, № 241. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Лоскутов Игнатий Авксентиев
Мать ребёнка: Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна Устиновна
В РС 1850 года - 7 лет ЦГАКО 176-2-1343, л. 498 об., № 241. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость В РС 1858 года 7 мая - 14 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1238~1239_3
Смерть
1848
Из РС 1850 года. (в РС 1834 года - 19 лет) ЦГАКО 176-2-1343, л. 497, № 241. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Александра Авксентиева
Мать ребёнка: Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна Устиновна
В РС 1850 года 19 августа - 1 год ЦГАКО 176-2-1343, л. 498, № 241. поч. При вершине течения Большого Ключа, Конганурская волость В РС 1858 года - 8 лет ЦГАКО 176-2-1864, л. 1239., № 342. поч. Большог... Показать все