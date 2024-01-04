Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егошин Иустин Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1832 ст.
Крестьянин Авксентий Гаврилов Лоскутов, холостой, с девицей Староторьяльского прихода д. Пустырей крестьянина Иустина Леонтьева Егошина дочерью Матреной, первым браком. Поручители: по жениху -того же ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1833 ст.
Сын: Лоскутов Филипп Авксентиев
Отец ребёнка: Лоскутов Авксентий Гаврилович
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: той же деревни крестьянин Владимир Гаврилов и его родная мать вдова Марфа Семионова. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1811. МК Ильинской церкви с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. № 88, л.177.
Смерть
Неизвестно