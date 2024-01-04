Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Егошина) Матрона (Матрена) Иустиновна

Место рождения

Пичанур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егошин Иустин Леонтьевич

Мать: не указана

Пичанур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1832 ст.

Муж: Лоскутов Авксентий Гаврилович

Крестьянин Авксентий Гаврилов Лоскутов, холостой, с девицей Староторьяльского прихода д. Пустырей крестьянина Иустина Леонтьева Егошина дочерью Матреной, первым браком. Поручители: по жениху -того же ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1833 ст.

Сын: Лоскутов Филипп Авксентиев

Отец ребёнка: Лоскутов Авксентий Гаврилович

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: той же деревни крестьянин Владимир Гаврилов и его родная мать вдова Марфа Семионова. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1811. МК Ильинской церкви с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. № 88, л.177.
Смерть
Неизвестно
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