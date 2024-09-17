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Хрулева Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулев Василий Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Хрулев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1904

Дочь: (Хрулева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 39 | Похозяйственн... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1905

Дочь: Хрулева (Хрулева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: (Хрулева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Хрулев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Хрулев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 66
Рождение ребёнка
16.12.1917

Дочь: (Хрулева) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Рождение ребёнка
05.10.1920

Дочь: (Хрулева) Римма Васильевна

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Хрулев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Смерть
После 1927

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