Хрулева Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1902
Сын: Хрулев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1904
Дочь: (Хрулева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 39 | Похозяйственн... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1905
Дочь: Хрулева (Хрулева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: (Хрулева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Сын: Хрулев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1914
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 66
Рождение ребёнка
16.12.1917
Дочь: (Хрулева) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Рождение ребёнка
05.10.1920
Дочь: (Хрулева) Римма Васильевна
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Рождение ребёнка
05.10.1925
Сын: Хрулев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Хрулев Василий Петрович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Смерть
После 1927