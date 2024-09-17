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Хрулев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.09.1902

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902

Отец: Хрулев Василий Петрович

Мать: Хрулева Екатерина Степановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1927

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