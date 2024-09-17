Хрулева (Хрулева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева (Хрулева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.12.1905

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1905

Отец: Хрулев Василий Петрович

Мать: Хрулева Екатерина Степановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулев Николай Александрович

Отец ребёнка: Хрулев Александр Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Хрулев Александр Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1927

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