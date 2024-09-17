Хрулева (Хрулева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1905
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1905
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрулев Николай Александрович
Отец ребёнка: Хрулев Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрулев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Хрулев Александр Иванович
Смерть
После 1927