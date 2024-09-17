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Хрулев Алексей Александрович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрулев Александр Иванович

Мать: Хрулева (Хрулева) Татьяна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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