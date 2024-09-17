Хрулев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрулев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хрулева (Пекичева) Зинаида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно