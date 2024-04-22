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Дружинин Андрей Васильевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Дружинин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дружинина Маремьяна Никитична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дружинин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Дружинина Маремьяна Никитична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Маремьяна Никитична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерлядкина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Дружинина Маремьяна Никитична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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