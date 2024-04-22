Дружинин Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дружинин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дружинина Маремьяна Никитична
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дружинин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Дружинина Маремьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерлядкина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Дружинина Маремьяна Никитична
Смерть
Неизвестно