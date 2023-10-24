Дружинина Маремьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дружинин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Дружинин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дружинин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Дружинин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерлядкина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Дружинин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно