Дружинина Маремьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Маремьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дружинин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Дружинин Андрей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дружинин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Дружинин Андрей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерлядкина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Дружинин Андрей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Андрей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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