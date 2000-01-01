Серебров Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1926
Отец: Серебров Николай
Мать: Елена
Рождение ребёнка
19.07.1966
Дочь: Сереброва Марта Георгиевна
Мать ребёнка: Козырева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сереброва Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Козырева Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Анна Семеновна