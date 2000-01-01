Серебров Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебров Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1926

Отец: Серебров Николай

Мать: Елена

Рождение ребёнка
19.07.1966

Дочь: Сереброва Марта Георгиевна

Мать ребёнка: Козырева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сереброва Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Козырева Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Анна Семеновна

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