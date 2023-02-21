Козырева Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1928
Отец: Косарев Семен
Мать: Косарева Анастасия
Рождение ребёнка
19.07.1966
Дочь: Сереброва Марта Георгиевна
Отец ребёнка: Серебров Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сереброва Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Серебров Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно