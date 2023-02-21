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Козырева Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1928

Отец: Косарев Семен

Мать: Косарева Анастасия

Рождение ребёнка
19.07.1966

Дочь: Сереброва Марта Георгиевна

Отец ребёнка: Серебров Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сереброва Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Серебров Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебров Юрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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