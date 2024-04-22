Ивлева (Горчакова) Агапья Степанова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
08.11.1871
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Краснихин (ивлев) Иван Петрович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
23.10.1875
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
28.07.1879
Дочь: Анна
Смерть
Неизвестно