Ивлева (Горчакова) Агапья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлева (Горчакова) Агапья Степанова

Ивлева (Горчакова) Агапья Степанова

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Краснихин (ивлев) Иван Петрович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
23.10.1875

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close