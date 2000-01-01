Федосеев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лукашева Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федосеева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Галанова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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