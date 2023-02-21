Галанова Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанова Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Федосеев Николай Николаевич

Мать: Федосеева Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Белова Галина Петровна

Отец ребёнка: Галанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Коршунова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Галанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Коржевина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Галанов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанов Петр Михайлович

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