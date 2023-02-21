Галанова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Белова Галина Петровна
Отец ребёнка: Галанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Коршунова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Галанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Коржевина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Галанов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно