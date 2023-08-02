Мамсуров Кунду Каншаович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Кунду Каншаович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Каншау Шохович

Мать: Мамсурова ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамсуров Боруко

Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мамсуров Мамсур

Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Кази

Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Сико Кундуевич

Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Ганиж

Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Хаджихан

Смерть
Неизвестно
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