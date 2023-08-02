Мамсуров Кунду Каншаович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Каншау Шохович
Мать: Мамсурова ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мамсуров Боруко
Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мамсуров Мамсур
Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Кази
Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Ганиж
Мать ребёнка: Мамсурова Хаджихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Хаджихан
Смерть
Неизвестно