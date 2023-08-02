Мамсуров Боруко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Боруко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мамсуров Кунду Каншаович

Мать: Мамсурова Хаджихан

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамсуров Эльдзаруко

Мать ребёнка: Мамсурова Хадизе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамсурова Хадизе

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Хадизе

Смерть
Неизвестно
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