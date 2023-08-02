Мамсуров Кази — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Кази

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Кунду Каншаович

Мать: Мамсурова Хаджихан

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мамсуров Хамурза

Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кундухова Зали

Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мамсуров Адиль-Гирей

Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мамсуров Кугалук

Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамсуров Глаха

Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Долатхан Батаевна

Смерть
Неизвестно
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