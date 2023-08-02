Мамсуров Кази
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Кунду Каншаович
Мать: Мамсурова Хаджихан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мамсуров Хамурза
Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кундухова Зали
Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мамсуров Адиль-Гирей
Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мамсуров Кугалук
Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамсуров Глаха
Мать ребёнка: Мамсурова Долатхан Батаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно