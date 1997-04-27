Гиндо Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения02.04.1942
Дата смерти27.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942
Рождение ребёнка
28.12.1969
Сын: Гиндо Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гиндо Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1975
Дочь: Аношина Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Гиндо Раиса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиндо Раиса Николаевна
Смерть
27.04.1997