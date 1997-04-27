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Гиндо Михаил Александрович

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

02.04.1942

Дата смерти

27.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Копейск, Копейский, Челябинская область
Место жительства
С 1942
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.12.1969

Сын: Гиндо Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гиндо Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1975

Дочь: Аношина Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Гиндо Раиса Николаевна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиндо Раиса Николаевна

Смерть
27.04.1997
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