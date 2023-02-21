Гиндо Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1969
Отец: Гиндо Михаил Александрович
Мать: Гиндо Раиса Николаевна
Бракосочетание
23.10.1993
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1996
Дочь: Гиндо Адель Владимировна
Мать ребёнка: Шагеева Жанна Ринатовна
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область