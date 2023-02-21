Гиндо Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиндо Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1969

Отец: Гиндо Михаил Александрович

Мать: Гиндо Раиса Николаевна

Бракосочетание
23.10.1993

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1996

Дочь: Гиндо Адель Владимировна

Мать ребёнка: Шагеева Жанна Ринатовна

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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