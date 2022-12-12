Аношина (Гиндо) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношина (Гиндо) Лариса Михайловна

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

22.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975

Отец: Гиндо Михаил Александрович

Мать: Гиндо Раиса Николаевна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Место жительства
С 1975
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1998

Дочь: Аношина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Аношин Сергей Сергеевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.08.2009

Дочь: Аношина Злата Сергеевна

Отец ребёнка: Аношин Сергей Сергеевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аношин Сергей Сергеевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
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