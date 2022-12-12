Аношина (Гиндо) Лариса Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975
Отец: Гиндо Михаил Александрович
Мать: Гиндо Раиса Николаевна
Место жительства
С 1975
Рождение ребёнка
13.06.1998
Дочь: Аношина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Аношин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.2009
Дочь: Аношина Злата Сергеевна
Отец ребёнка: Аношин Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно