Третьякова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Третьяков Никита Петрович

Отец ребёнка: Третьяков Петр Васильевич Или Зеновьевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Петр Васильевич Или Зеновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Петр Васильевич Или Зеновьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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