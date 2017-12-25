Илюшина (Паладич) Ольга Константиновна
Место рожденияХабаровский край Вяземский район село Отрадное
Дата рождения13.10.1924
Дата смерти25.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924
Хабаровский край Вяземский район село Отрадное
Рождение ребёнка
01.05.1951
Сын: Илюшин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Илюшин Георгий Петрович
Москва
Смерть
25.12.2017
Москва, город федерального значения Москва