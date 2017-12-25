Илюшина (Паладич) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Паладич) Ольга Константиновна

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Место рождения

Хабаровский край Вяземский район село Отрадное

Дата рождения

13.10.1924

Дата смерти

25.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924

Отец: Паладич Константин Артамонович

Мать: Паладич Елизавета Сазоновна

Хабаровский край Вяземский район село Отрадное
Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Илюшин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Илюшин Георгий Петрович

Москва
Смерть
25.12.2017
Москва, город федерального значения Москва
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