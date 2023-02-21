Паладич Елизавета Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаладич Елизавета Сазоновна

Паладич Елизавета Сазоновна

Место рождения

Хабаровский край, Вяземский район

Дата рождения

1900

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровский край, Вяземский район
Рождение ребёнка
12.05.1922

Сын: Паладич Алексей Константинович

Отец ребёнка: Паладич Константин Артамонович

Хабаровский край, Вяземский район, село Отрадное
Рождение ребёнка
13.10.1924

Дочь: Илюшина Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Паладич Константин Артамонович

Хабаровский край Вяземский район село Отрадное
Смерть
1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close