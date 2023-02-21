Паладич Елизавета Сазоновна
Место рожденияХабаровский край, Вяземский район
Дата рождения1900
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Хабаровский край, Вяземский район
Рождение ребёнка
12.05.1922
Сын: Паладич Алексей Константинович
Отец ребёнка: Паладич Константин Артамонович
Хабаровский край, Вяземский район, село Отрадное
Рождение ребёнка
13.10.1924
Дочь: Илюшина Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Паладич Константин Артамонович
Хабаровский край Вяземский район село Отрадное
Смерть
1955