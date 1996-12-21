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Паладич Алексей Константинович

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Место рождения

Хабаровский край, Вяземский район, село Отрадное

Дата рождения

12.05.1922

Дата смерти

21.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922

Отец: Паладич Константин Артамонович

Мать: Паладич Елизавета Сазоновна

Хабаровский край, Вяземский район, село Отрадное
Бракосочетание
1945

Жена: Паладич Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Терентьева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Паладич Елизавета Ивановна

Смерть
21.12.1996
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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