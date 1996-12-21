Паладич Алексей Константинович
Место рожденияХабаровский край, Вяземский район, село Отрадное
Дата рождения12.05.1922
Дата смерти21.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922
Хабаровский край, Вяземский район, село Отрадное
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Терентьева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Паладич Елизавета Ивановна
Смерть
21.12.1996
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область