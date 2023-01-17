Паладич (Дрейер) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Терентьева Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Паладич Алексей Константинович
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область