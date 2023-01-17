Паладич (Дрейер) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паладич (Дрейер) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Муж: Паладич Алексей Константинович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Терентьева Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Паладич Алексей Константинович

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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