Фадеичева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Фадеичев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фадеичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фадеичев Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно