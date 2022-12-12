Фадеичева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеичева Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Фадеичев Василий Георгиевич

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Фадеичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фадеичев Василий Георгиевич

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеичев Василий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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